Banco de Fomento aprovou quase mil milhões de financiamento do Fundo de Capitalização

O Banco Português de Fomento (BPF) aprovou operações de financiamento no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de 956,5 milhões de euros.Em comunicado, a instituição informa que, do fundo lançado no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que tinha uma dotação global de 1.300 milhões de euros, "aprovou operações de financiamento no valor global de 956,5 milhões de euros (74% da dotação do FdCR). Do referido valor aprovado estão contratadas, com as sociedades de capital de risco e com os beneficiários finais, cerca de 510 milhões de euros (39% da dotação do FdCR)".A instituição salienta também que "apesar de, à data, estarem contratados diretamente com os beneficiários finais (as empresas) 72,4 milhões de euros (5,6% da dotação do FdCR), destaca-se que, quer no Programa Consolidar quer no Programa de Recapitalização Estratégica, há várias operações em fase final de decisão". O BPF argumenta que "ao abrigo do Programa de Recapitalização Estratégica (com uma dotação global de 200 milhões de euros) foram aprovadas operações de financiamento no valor de 56,5 milhões de euros, correspondentes a 28% da dotação do Programa, das quais 32 milhões de euros foram já contratadas (16% da dotação do programa)"."Em fases finais do processo de decisão está um conjunto de operações de investimento que totaliza 75 milhões de euros, que se estima serem deliberadas pelos órgãos de decisão do BPF nas próximas semanas", destaca o Banco, acrescentando que "uma parte significativa destas operações apresenta como investidor privado (que aporta o mínimo de 30% do investimento, a par do máximo de 70% assumido pelo FdCR) empresas não financeiras (parceiros do setor de atividade dos candidatos), alternativa alinhada com os objetivos de consolidação e que foi amplamente exposta no Roadshow Fomento, estando a ter uma forte adesão do mercado)".Para acelerar a distribuição de fundos pelo tecido empresarial "foram já celebrados 4 protocolos com algumas das principais instituições financeiras a operar em Portugal - Banco BPI, Bankinter, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco", avança o BPF. Além disso, "encontram-se em fase final de assinatura (finalização prevista nos próximos dias) os protocolos a celebrar com o Santander e o BCP".O BPF admite ainda que numa segunda fase, podem vir vir a ser assinados novos protocolos com outras entidades, com a mesma finalidade.