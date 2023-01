Banco de Fomento publicou "por lapso lamentável" candidaturas aprovadas no Consolidar

O Banco de Fomento (BPF) publicou "por lapso" uma primeira lista de candidaturas vencedoras ao programa Consolidar.O erro foi admitido pela CEO no parlamento. Escutada pelos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Ana Carvalho explicou que se tratou de um "lapso interno da equipa de comunicação" num processo que começou com a partilha com as empresas da decisão preliminar do BPF no dia 21 de setembro. Depois o banco deu cinco dias a cada candidato para se pronunciar."Nunca qualquer decisão final podia ser tomada antes dos ditos cinco dias úteis", explicou, acrescentando que "o que aconteceu foi que, entretanto, as equipas internas de comunicação do banco não tinham uma decisão porque o banco não a tinha, mas começaram a testar no website aquilo que tínhamos que publicar com urgência no dia em que fosse tomada uma decisão".Os testes resultaram no tal erro: "por lapso interno da equipa de comunicação um lapso lamentável, mas que acontece infelizmente. Aquilo foi publicado"."Nunca poderia haver uma decisão antes do dia vinte e nove, e, portanto, o que aconteceu é lamentável. Peço desculpa em nome do banco", concluiu."Nas últimas oito semanas já contratámos 105 milhões de euros", explicou Ana Carvalho, "dos quais 36 milhões de euros na janela B da recapitalização estratégica".No programa Consolidar, apesar da providência cautelar, o BPF já assinou dois contratos, revelou a CEO, acrescentando que o BPF está a "ultimar uma panóplia muito grande de contratações".A contratação não é um processo simples, sublinhou. "É preciso ter em consideração que há uma minuta standard que elaborámos em consenso com as catorze instituições com as quais estamos a trabalhar" e "cada uma das instituições tem de agregar à minuta uma panóplia de peças contratuais que também têm depois de ser por nós validadas. Uma delas muito importante é a política e o regulamento de investimento do fundo", enfatizou.