Banco de Portugal alerta para fraude na concessão de crédito fácil através das redes sociais

CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) alertou para o facto de existirem vários jovens com milhares de seguidores no Instagram a darem cursos e aconselhamento de investimento , mesmo sem terem autorização ou estarem registados para tal.Agora, num assunto diferente, mas com também com recurso às redes sociais, foi a vez do Banco de Portugal dar o alerta, que só no mês de março identificou 13 pessoas ou entidades coletivas a conceder crédito desta forma com recurso ao Facebook.Um desses exemplos mencionados pelo banco como não tendo autorização para tal é a página Emprestamos Dinheiro , que diz emprestar dinheiro até 5 milhões de euros de forma facilitada e sem contrapartidas quase nenhumas.Para todos estes infratores, o banco diz que "não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão e de intermediação de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal". Aqui , pode ser vista a lista de entidades autorizadas pelo banco. Aqui , uma lista com este tipo de atividades não autorizadas.

"Modus operandi" destes esquemas, segundo o Banco de Portugal

- Os contactos com os clientes são estabelecidos, normalmente, através da publicitação, nomeadamente, no Facebook, de ofertas de concessão de crédito a pessoas que necessitam com urgência de "liquidez";



- Os autores da publicação usam, por vezes, e indevidamente, o nome e a imagem de instituições financeiras autorizadas ou de pessoas singulares reconhecidas publicamente, credíveis, para gerar confiança nos potenciais clientes;



- Após a captação do cliente, nomeadamente, através do perfil de Facebook, o diálogo, muitas vezes, é iniciado através da plataforma "Messenger" ou "Whatsapp", ou através de um contacto de email/número telefónico fornecido – muitas vezes com indicativo estrangeiro – para obtenção de mais informações;



- São solicitadas ao cliente informações pessoais e cópias de documentos, destinadas a dar credibilidade ao pedido, como nome completo, morada, número de identificação fiscal e/ou cópia de um documento de identificação, recibos de vencimento, entre outros;



- Após comunicar os termos do empréstimo, tais como o valor, os juros e o montante das prestações mensais – os quais são dados a conhecer em forma de texto ou através de supostos contratos, na sua maioria, falsificados –, estas entidades solicitam o adiantamento de uma verba para que o montante do empréstimo seja supostamente disponibilizado;



- Estes adiantamentos são, muitas vezes, classificados como "pagamento de seguro", "quantia necessária para libertação do crédito", "taxa de transferência internacional" ou "pagamento de impostos";



- Após o pagamento destes adiantamentos, sucedem-se, com frequência, novos pedidos de dinheiro, a pretexto de diversas justificações, que são, muitas vezes, acompanhados de presumíveis comprovativos falsificados de transferências bancárias do montante do empréstimo solicitado;



- Os clientes veem-se envolvidos num contexto de sucessivos pedidos de fundos para desbloqueio do capital, que acreditam estar apenas dependente do pagamento dessas quantias; Os clientes nunca recebem os montantes de empréstimo solicitados;



- Estas propostas de empréstimo configuram esquemas fraudulentos que visam a obtenção de um benefício ilegítimo por entidades não autorizadas a conceder empréstimos, as quais, de uma forma ardilosa, se aproveitam da situação de especial necessidade das pessoas.





