CMVM alerta que jovem com mais de 200 mil seguidores não tem autorização para intermediação financeira

Através do seu Instagram, David Soares diz que "oferece carros às pessoas" na sua descrição, usando esta rede social para partilhar uma vida de luxo, com muitos carros que podem custar milhares de euros, ligando este estilo de vida ao seu sucesso enquanto investidor.



Numa das publicações, o jovem gaba o sucesso que os cursos da We Venting estão a ter, como lançamento de um curso digital sobre Forex que a empresa está a realizar. "Para celebrar o sucesso" destes cursos, David Soares promete que vai oferecer cinco carros da marca Smart a cinco pessoas que se inscrevam no próximo curso que a empresa vai abrir.



David Soares, que na sua conta de Instagram com mais de 200 mil seguidores exibe uma vida luxuosa aludindo ao seu sucesso enquanto investidor, está a ser citado num alerta da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) uma vez que não está registado, nem tem autorização para fazer intermediação financeira, apesar de o fazer. No comunicado hoje divulgado , o regulador do mercado nacional dá conta que os sites em que este jovem aconselha outros a investirem em bolsa, principalmente no Forex - Global Youth Trading e da We Vesting , as páginas do Instagram pessoal e da We Vesting e a sociedade Juventude Global "não estarem autorizados nem registados junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", conforme o exigido pela lei."A CMVM adverte também que as referidas entidades não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira", continua o regulador, no alerta emitido.Apesar disso, a empresa cobra dinheiro aos clientes para dar aconselhamento na área. De acordo com o site, os preços do aconselhamento variam entre 29,90 euros por mês, num plano que pode ser renovado a cada 30 dias, ou 24,90 euros por mês, caso se opte pelo plano anual. Ambos os planos dão acesso a análises semanais e diárias e a formações na área do mercado cambial.No site da We Vesting, pode ler-se que a empresa foi fundada em 2018, mas que conta "Hugo O'Neill (Analista de Mercado) e Tomás Neves (Editor & Copywriter).Apesar de afirmarem que são uma empresa com largos anos de experiência, não são mencionadas quaisquer profissões anteriores ou estudos na área dos mercados financeiros no site.No LinkedIn de cada um dos membros da equipa, apenas Hugo O'Neill menciona um passado relacionado com os mercados financeiros, com o Forex em destaque, assumindo-se como co-fundador da Trading Wizard, em 2015, mA CMVM, que tem feito inúmeros alertas deste tipo ao longo dos últimos meses, afirma que "para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deve consultar a lista de intermediários financeiros autorizados (através deste link ) ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) (através deste link )".

"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada, poderão contactar a CMVM através dos Contactos Gerais, por contacto telefónico 213177000 ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt ou, ainda, através do Apoio ao Investidor, por contacto telefónico 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", avisa o regulador.