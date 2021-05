Banco de Portugal pondera ir para o Supremo contra KPMG

O Banco de Portugal (BdP) não se conforma com a posição do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou a decisão do Tribunal da Concorrência. Este absolveu a auditora KPMG e os seus responsáveis das coimas que lhes foram aplicadas . O supervisor está a ponderar ir até à última instância de recurso.





