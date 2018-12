Banco de Portugal quer juntar fundos de garantia de todo o sistema bancário

O Grupo Crédito Agrícola está a preparar a extinção do Fundo de Garantia do Crédito Agrícola e a transferência de 100 milhões de euros para o Fundo de Garantia de Depósitos, que passaria a responsabilizar-se por garantir até 100 mil euros aos seus clientes, segundo escreve hoje o jornal Público.





A ideia estará a ser preparada há vários meses em articulação com o Banco de Portugal mas de acordo com o mesmo jornal até ontem ainda não estava fechada.



O Fundo de Garantia de Depósitos, alimentado por quase todos os bancos, tinha no final do ano passado 1,5 mil milhões de euros. O Fundo de Garantia do Crédito Agrícola tem 350 milhões de euros que resultam das contribuições até agora mais elevadas do grupo de Licínio Pina.



Ambos são geridos pelo Banco de Portugal.