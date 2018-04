Banco do BCP na Polónia atinge lucros de 37,2 milhões no primeiro trimestre

Os lucros do Bank Millennium superaram as previsões mais optimistas dos analistas. A margem financeira e as comissões líquidas aumentaram e o banco não vai pagar dividendos.

O Bank Millennium, banco polaco controlado em 50,1% pelo Banco Comercial Português, fechou o primeiro trimestre com resultados líquidos de 155 milhões de zloty (37,2 milhões de euros), o que representa um crescimento de 11% face ao período homólogo, informa o banco português num comunicado enviado para a CMVM.

Os resultados saíram acima do esperado pelos analistas, que de acordo com a Bloomberg apontavam para lucros de 142,4 milhões de zloty (34 milhões de euros). As estimativas oscilavam entre 138 e 148 milhões de zloty.



O Bank Millennium aumentou a margem financeira em 6,2% para 609,6 milhões de zloty (146 milhões de euros) e viu as comissões líquidas aumentarem 1,8% no trimestre e 3,8% contra o primeiro trimestre do ano passado.



O banco polaco atingiu uma rendibilidade do capital de 9,7% e um rácio de custos "cost-to-income" de 46%.

No que diz respeito aos indicadores da qualidade dos activos, o rácio de crédito com imparidade ficou em 4,9%, o custo do risco em 44 pontos base e o peso dos empréstimos nos depósitos atingiu um mínimo de 81%.



O rácio de capital total consolidado (TCR) atingiu 24,4% e o rácio CET1 situou-se em 22,3%, "após a retenção de todo o resultado de 2017".



O banco tinha já anunciado que não iria pagar dividendos este ano. o CEO do Bank Millennium, João Brás Jorge, tinha afirmado em Fevereiro que o banco espera retomar a política de distribuição aos accionistas em 2019, com o pagamento de parte dos lucros obtidos este ano.

O BCP apresenta os resultados do primeiro trimstre a 7 de Maio.