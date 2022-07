Banco do Canadá sobe juros em um ponto percentual para 2,5%

O Banco do Canadá surpreendeu esta quarta-feira ao anunciar a subida da taxa de juros em um ponto percentual, para 2,5%, acima do esperado pelos analistas."Com a economia claramente em excesso de procura, inflação alta e em expansão e mais empresas e consumidores a esperar que a inflação alta persista por mais tempo, o Conselho de Governadores e decidiu antecipar o caminho para taxas de juros mais altas, elevando a taxa básica em 100 pontos base hoje", refere o banco central do Canadá, em comunicado.Os analistas esperavam que o Banco do Canadá aumentasse as taxas em 0,75 ponto para igualar o último aumento da Reserva Federal norte-americana.No entanto, o Banco do Canadá aumentou uma vez mais os juros face à subida da inflação, que se situou em 7,7% em maio, salientando o compromisso com a estabilidade de preços e a garantia de tomar as medidas necessárias para atingir a meta de inflação de 2%.Este é o quarto aumento consecutivo das taxas de juros pelo Banco do Canadá.Em março, o banco central elevou as taxas em 0,25 pontos, enquanto em abril e junho subiu em 0,50 pontos.