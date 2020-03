Banco Montepio duplica conta ordenado às famílias

Haverá também para as famílias um aumento do limite do cartão de crédito. "O banco vai também disponibilizar, de forma ágil e sem burocracias, a opção de aumento do limite do cartão de crédito, por forma a apoiar eventuais necessidades imediatas a que as famílias tenham de atender", explica a instituição financeira.

Para as empresas, o Banco Montepio disponilizará uma linha de curto prazo, com maturidade até seis meses, "para ajudar as micro, pequenas e médias empresas a fazer face a dificuldades de tesouraria momentâneas, por forma a poderem continuar a operar sem disrupções".

O banco liderado por Pedro Leitão indica ainda estar a acompanhar as iniciativas que estão a ser estudadas pelo Governo e o Banco de Portugal, "nomeadamente a possibilidade do adiamento das prestações do crédito habitação e do crédito ao consumo". Um passo que já foi, entretanto, dado pela Caixa Geral de Depósitos.

Estas medidas são adotadas depois de o Banco Montepio ter aderido às linhas disponibilizadas pelo Governo para apoiar as empresas e ter lançado uma linha de crédito para o setor social.