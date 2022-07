Banco polaco do BCP aprovisiona 97,8 milhões de euros e vai registar prejuízo

O Bank Millennium, banco polaco controlado pelo BCP, decidiu constituir provisões de 467,4 milhões de zlotis (97,7 milhões de euros) no segundo trimestre para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira, informa esta sexta-feira o banco liderado por Miguel Maya, em comunicado enviado à CMVM.No mesmo documento, o BCP refere que o banco polaco irá também constituir "provisões adicionais de 48 milhões de zlotis (10 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos resultados líquidos".Estas provisões "refletem a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco".O Bank Millennium assinala que apresentará prejuízo no segundo trimestre deste ano.