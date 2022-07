Banco polaco do BCP perde 56,6 milhões de euros no primeiro semestre

Leia Também Banco polaco do BCP aprovisiona 97,8 milhões de euros e vai registar prejuízo

O Bank Millennium, banco polaco detido maioritariamente (50,1%) pelo BCP, registou prejuízos de 262,6 milhões de zlótis (56,6 milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro semestre do ano, um valor ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas.Em comunicado, o banco diz que estes resultados foram substancialmente influenciados "por provisões para riscos legais relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominada em moeda estrangeira". O Bank Millennium afirma que, excluindo estes itens extraordinários, o lucro líquido no primeiro semestre do ano teria sido de 1.127,8 milhões de zlótis (243,2 milhões de euros), "representando um aumento em base comparável de 106,2%".No início de julho, o banco anunciou a constituição de provisões de 467,4 milhões de zlotis (97,7 milhões de euros) no segundo trimestre para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira, além de "provisões adicionais de 48 milhões de zlotis (10 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto nos resultados líquidos".De acordo com os resultados divulgados esta terça-feira, o ROE (return on equity) foi de -6,4%, enquanto o ROE ajustado cifrou-se em 23%. Já o rácio 'cost to income' alcançou os 46,6%, sendo que o mesmo rácio ajustado foi de 32,8%.O Bank Millennium sublinha "o forte crescimento das receitas core", de 60% em relação a 2021, e afirma que a margem financeira aumentou 67,6% em termos anuais, "refletindo o aumento das taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021".As comissões cresceram 3,1%, enquanto os custos operacionais aumentaram 9,4%, em termos homólogos.O banco assinala ainda que totaliza 2,8 milhões de clientes ativos, o que representa um incremento de 173 mil face a 2021.