Banco polaco do BCP regista prejuízo de quase 45 milhões de euros no segundo trimestre

O Bank Millennium, unidade polaca do português Banco Comercial Português (BCP), anunciou um prejuízo de 200,3 milhões de zlotys no segundo trimestre deste ano, o que equivale a cerca de 43,73 milhões de euros, um resultado ainda assim melhor do que o esperado pelos analistas questionados pela Bloomberg.Este resultado líquido trimestral é também acima do esperado pelos analistas do CaixaBank BPI, que apontavam para um prejuízo de 61 milhões de euros. Em termos da operação global, o banco de investimento espera que o O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, constituiu provisões no valor de 460,1 milhões de zlotys (102,1 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira. Em causa estão os empréstimos em francos suíços, que já geraram vários processos judiciais na Polónia.

Além disso, serão constituídas provisões adicionais de 53,6 milhões de zlotys (11,89 milhões de euros) "para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto no resultado líquido".





Entre janeiro e junho, a unidade polaca alargou o prejuízo para os 512 milhões milhões de zlotys, ou 111,78 milhões de euros.