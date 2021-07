Banco polaco do BCP aprovisiona 102 milhões para créditos hipotecários

O BCP anunciou esta quarta-feira, em comunicado à CMVM, que a sua subsidiária polaca Bank Millennium, que detém a 50,1%, constituiu provisões no valor de 460,1 milhões de zlotys (102,1 milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de empréstimos hipotecários em moeda estrangeira. Em causa estão os empréstimos em francos suíços, que já geraram vários processos judiciais na Polónia.

"O conselho de administração executivo do Bank Millennium informa que tomou a decisão de constituir, nas contas do 2.º trimestre de 2021, provisões de PLN 460,1 milhões para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium", refere o comunicado.

Além disso, informa que serão constituídas provisões adicionais de 53,6 milhões de zlotys (11,89 milhões de euros) "para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto no resultado líquido".

"As provisões refletem a continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco", sublinha o documento.

Em resultado deste nível de provisões, "e apesar do sólido desempenho operacional, o banco espera um resultado líquido negativo no 2.º trimestre de 2021", explica.

O comunicado acrescenta que as informações adicionais sobre os riscos legais e os resultados do segundo trimestre serão divulgadas na informação ao mercado sobre os resultados no próximo dia 26 de julho.