Bankia vai vender 3 mil milhões de euros de malparado ao Lone Star

O Bankia está em negociações para vender uma carteira de crédito malparado ao fundo norte-americano Lone Star, dono do Novo Banco. Em causa estão cerca de três mil milhões de euros de activos tóxicos, naquela que é a maior operação de venda de NPL [Non-Performing Loans] do banco espanhol até agora.

"O Bankia confirma que está em negociações para a venda de uma carteira de crédito malparado. Assim que as negociações estiverem concluídas, o mercado será informado dos detalhes da operação", lê-se num comunicado enviado esta sexta-feira, 14 de Dezembro, ao regulador espanhol.

A instituição financeira confirma assim as notícias avançadas pelo El Confidencial. O jornal espanhol refere que em causa estão os projectos "Terra" e "Outubro", citando fontes do sector.

Esta venda inclui empréstimos em incumprimento e activos imobiliários avaliados em cerca de três mil milhões de euros. De acordo com a publicação, as negociações estão muito avançadas e podem ficar concluídas entre a próxima semana e o final do ano. Quanto ao preço, este deve rondar os mil milhões de euros, com base nos preços médios pagos no mercado.

O El Confidencial refere que o grupo liderado por José Ignacio Goirigolzarri decidiu vender a sua maior carteira de sempre de malparado numa altura em que regista excesso de liquidez e num cenário de interesse por parte de grandes fundos por estes activos espanhóis. O Lone Star acabou por ser o "vencedor" nesta corrida, mas teve de competir lado a lado com rivais como a Blackstone.

Assim que concluir esta venda ao fundo norte-americano, o Bankia já terá vendido 5,5 mil milhões de euros de activos problemáticos, quase o dobro do objectivo que tinha para este ano, de 2,9 mil milhões de euros.

Bancos portugueses também apostam na venda

Não é só em Espanha que os bancos estão a vender carteiras de malparado. Por cá, as instituições financeiras portuguesas mantêm os esforços para "limpar" o balanço e regressar de forma sustentável à rentabilidade. Isto apesar de os valores ficarem muito aquém em comparação com a operação do Bankia.

O Banco Montepio está a comercializar duas carteiras de crédito malparado, no valor total de 370 milhões de euros. O objectivo é reduzir o peso do malparado, que representava, no final de Setembro, mais de 16% de toda a carteira de crédito.

Já o Novo Banco quer vender uma carteira de crédito malparado no país vizinho avaliada em 400 milhões de euros. E não é a única operação em curso, já que a instituição financeira liderada por António Ramalho também se prepara para vender outra carteira de NPL de 1,75 mil milhões.



Estes esforços de redução dos activos tóxicos devem levar a venda de malparado em Portugal a atingir os 3,5 mil milhões de euros este ano, de acordo com um estudo da Prime Yield, que estima uma aceleração das vendas no próximo ano.

(Notícia actualizada às 9:37 com mais informação)