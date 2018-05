A polícia estónia estima que os bancos a operarem no país estejam envolvidos no branqueamento de mais de 11 mil milhões de euros em cinco anos.

Estónia e Letónia apressam-se agora a tomar medidas, de forma a conservar a reputação. Ambas consideram mudar a legislação para banir empresas fantasma.

O branqueamento de capitais na Estónia acaba de ganhar dimensões inesperadas. A polícia, que investigava transferências suspeitas de dinheiro e activos, estima que entre 2011 e 2016 os banqueiros do país tenham contribuído para o branqueamento de 11 mil milhões de euros, avança a Bloomberg.O dinheiro e activos suspeitos terão maioritariamente origem russa. A polícia aponta para quatro esquemas diferentes em que foram usadas contas não residentes para transaccionar obrigações e acções russas de mais 7,3 mil milhões de euros.Um dos esquemas tem nome - Lavagem Azeri - e é neste contexto que aparece o banco dinamarquês Danske segundo o projecto estónio para reportar o crime organizado e corrupção. Neste esquema, terão sido transferidos 3,9 mil milhões de euros.Em outros dois dos casos detectados, a grande fatia de um bolo de 47 mil milhões terá sido transferida através da Moldávia, com a Estónia a manusear apenas 2 mil milhões.Contudo, o responsável da unidade de inteligência financeira da polícia aponta o dedo a empresas baseadas no Reino Unido, que tiveram "um papel importante" nos esquemas de lavagem de dinheiro detectados.Têm sido conhecidas várias situações de fraude financeira na região do Báltico. Já dois bancos fecharam em 2018 após serem acusados dos crime de branqueamento de capitais. Também o dinamarquês Danske Bank já foi advertido pelo regulador financeiro da Dinamarca por infracções "significativas" na unidade estónia.