BCE aprova novos administradores do Santander Totta

Pedro Castro e Almeida assume o lugar que era de Vieira Monteiro.

O Conselho de Administração do Banco Santander Totta já tinha sido aprovado em assembleia geral, mas faltava a luz verde do Banco Central Europeu a alguns nomes para que pudesse entrar em funções.

O "ok" chegou esta quinta-feira, anunciou o banco em comunicado, ao dar conta que o "Banco Central Europeu informou hoje ter concluído o processo de Adequação e Avaliação (Fit and Proper) dos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2019-2021".

Desta forma, "a totalidade dos membros propostos para o Conselho de Administração e a respetiva Comissão Executiva entra de imediato em funções plenas", acrescenta a mesma fonte.



Na nova administração, António Vieira Monteiro deixa o cargo de CEO e passa a "chairman". A liderança da comissão executiva passa a ser da responsabilidade de Pedro Castro e Almeida.

Daniel Traça, diretor da faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, é um dos novos elementos do conselho de administração a quem faltava a "luz verde" do Banco Central Europeu.



A nova comissão executiva é composta apenas por nomes de dentro do banco. Manuel Preto, que é já o administrador financeiro, permanece na equipa, bem como Inês Oom de Sousa.

Isabel Guerreiro, que está no Totta desde 2005, que tem estado focada na transformação digital, é uma das novas administradoras executivas. Da área de risco de crédito, Amílcar Lourenço, no banco desde 1994, também sobe à liderança executiva, ao lado de Miguel Belo de Carvalho, que tem sido já adjunto da administração desde 2013, com responsabilidade na área financeira. Belo de Carvalho esteve à frente da integração do Banif e do Popular Portugal.

No conselho de administração, José Carlos Sítima, que estava como executivo, passa a não executivo e é mesmo um dos vice-presidentes (o outro é Castro e Almeida) do Santander Totta.

Na administração, como não executivos, estão dois nomes ligados às universidades. Não só o diretor da Nova SBE (faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa), Daniel Traça, como também a vice-diretora do ISEG (faculdade de Economia da Universidade de Lisboa), Ana Morais. Será Ana Morais a liderar a comissão de auditoria, que emana do conselho de administração, e que tem funções de fiscalização sobre a comissão executiva.

No "board", há um representante do acionista. O conselheiro sénior do CEO do grupo Santander, Andreu Plaza Lopez, assume o cargo de administrador do Totta. Isabel Mota, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, mantém-se como administradora do banco, cargo que ocupa desde 2015, tal como Manuel Olazábal e Remedios Ruiz Maciá, que já integravam a equipa.

Como o Negócios noticiou, Manuela Athaíde Marques, até aqui secretária-geral da Associação Portuguesa de Bancos, também foi convidada e eleita para administradora não executiva.