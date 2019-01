BCE exige "prudência" aos bancos na distribuição de dividendos este ano

O banco central liderado por Mário Draghi está a pedir aos bancos que adotem uma política de dividendos "conservadora", isto num cenário macroeconómico difícil e com vários desafios regulatórios.

O Banco Central Europeu (BCE) começou o ano a fazer uma exigência aos bancos europeus: que adotem uma política de dividendos "prudente". Isto perante um cenário macroeconómico difícil e com vários desafios regulatórios.

O banco central liderado por Mario Draghi enviou cartas às várias instituições financeiras com as diretrizes que devem seguir quanto à distribuição dos dividendos este ano, com base nos lucros de 2018, revela o jornal espanhol Expansión. O pedido de cautela também se aplica à remuneração variável dos banqueiros, que "não pode afetar significativamente a base de capital".