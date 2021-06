BCE pede ao Deutsche Bank para encontrar rapidamente um novo ‘chairman’

Leia Também DJ Fed alertou Deutsche Bank sobre falhas no controlo de branqueamento de capitais

O Banco Central Europeu (BCE) terá pedido ao Deutsche Bank várias vezes nos últimos meses para encontrar um sucessor para Paul Achleitner, o ‘chairman’ que irá abandonar o cargo em maio do próximo ano. A informação é avançada pela agência Reuters , que cita duas fontes com conhecimento do tema.Paul Achleitner vai reformar-se em maio de 2022, após 10 anos no lugar de ‘chairman’. Ao longo de uma década, o executivo já assistiu a duas mudanças de CEO, milhares de milhões de euros em perdas e multas avultadas.De acordo com a agência, com menos de um ano até à saída de Achleitner, o supervisor europeu continua à espera de que o Deutsche Bank aponte um sucessor.As fontes ouvidas pela Reuters indicam que existem três alemães na ‘shortlist’ para o cargo, com uma das fontes a apontar que o sucessor poderá ser anunciado em "fevereiro ou março" do próximo ano. No entanto, uma data tão próxima do prazo final poderia deixar o banco alemão com pouca margem de manobra.É ainda avançado que o líder da bolsa de valores alemã, Theodor Weimer, é um possível candidato. Ainda assim, Weimer já avançou em público, no início do ano, de que esta possibilidade "não era de todo um tema de discussão".