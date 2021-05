Deutsche Bank vê teletrabalho até três dias por semana

O banco com sede em Frankfurt está "a estudar fornecer aos funcionários alguma flexibilidade adicional em modelos híbridos de trabalho", disse o diretor financeiro James von Moltke, numa entrevista na Bloomberg Television esta quarta-feira. Será algo de 40% a 60% de flexibilidade e caberá ao funcionário gerir isso, mas de forma estruturada com a gestão para que se saiba quando as pessoas devem ir ao escritório.

Bancos europeus, entre os quais se incluem HSBC Holdings e UBS Group AG, estão a reduzir o espaço de back office, pois reconhecem o desejo dos funcionários por um maior equilíbrio entre o trabalho e as obrigações familiares após a crise da covid-19. O JPMorgan Chase disse na terça-feira que espera que todos os funcionários voltem ao escritório numa base rotativa até julho, embora tenha sinalizado que pode considerar alguns acordos flexíveis. David Solomon, CEO do Goldman Sachs Group, disse que trabalhar em casa é uma "aberração".

O plano do Deutsche Bank de trazer de volta os funcionários às instalações empresariais é difícil de ser traçado de forma definitiva, porque é muito específico para cada local, disse von Moltke. "Vemos essa abertura a chegar. E esperamos que nalguns locais importantes, como Londres e Nova Iorque, isso comece nos próximos meses."

O banco alemão tinha dito anteriormente que considerava permitir que os funcionários do Reino Unido trabalhassem em casa entre um e três dias por semana, e que simplesmente fazer regressar os funcionários a tempo inteiro após a pandemia seria "uma oportunidade desperdiçada." A unidade de gestão de ativos do banco, o DWS Group, disse em março que tinha concordado com os representantes da equipa para reduzir o espaço de escritório por funcionário na Alemanha em 30%.

Custos imobiliários

O Deutsche Bank destacou repetidamente que deseja cortar custos reduzindo o espaço de escritório, visto que a pandemia mostrou que o aumento do trabalho em casa não diminui a produtividade. O banco espera obter ganhos adicionais com uma a "racionalização acelerada do seu portfólio de imóveis", disse o banco no seu relatório trimestral na quarta-feira.

Na terça-feira, o CEO do UBS, Ralph Hamers, disse em entrevista que a maioria dos funcionários do banco poderia regressar aos escritórios no segundo semestre, mas que o modelo será misto e que o banco está a "diminuir continuamente" o seu espaço físico.

"Todos aprendemos com a pandemia que podemos trabalhar em casa e no escritório, e será sempre uma combinação daqui para frente", disse Hamers.

Esse sentimento foi ecoado na terça-feira pelo diretor financeiro do HSBC, Ewen Stevenson, que disse que o banco espera reduzir o trabalho em escritório em 20% e mudar para um modelo híbrido.