ao presidente da comissão de remunerações e ao presidente do conselho de administração

"Não que não se mereça, 2019 foram os melhores resultados em 12 anos, mas pelo exemplo e para ter o banco capitalizado", disse o presidente do BCP aos deputados. Já aos trabalhadores será paga a remuneração variável prevista para este ano.



O banco afirmou, no final de março, que ia propor, na assembleia-geral, o cancelamento do pagamento de dividendos referentes a 2019, quando lucrou 302 milhões de euros, devido à incerteza associada à situação de pandemia. Manteve, ainda assim, a compensação salarial aos trabalhadores, para compensação parcial dos cortes que sofreram entre junho de 2014 e junho de 2017.





Nos últimos anos, o BCP tem feito acordos para a saída de trabalhadores, sem divulgar os números de funcionários que saem desse modo.





No ano passado, o banco encerrou com 7.204 trabalhadores em Portugal, mais 109 funcionários do que em 2018.