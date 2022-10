BCP "preparado para contribuir com soluções para minimizar dificuldades dos clientes"

Miguel Maya garante que o BCP está "preparado para estar com os clientes e perceber as dificuldades que enfrentam e tentar contribuir com soluções para minimizar essas dificuldades".O CEO do Millennium deixa no entanto muitas dúvidas sobre a aplicação da legislação que o governo está a preparar para proteger os clientes do crédito à habitação, e que vai obrigar a banca a apresentar soluções aos clientes cuja taxa de esforço ultrapasse 40%."Não sei como é que o diploma vai ser", admitiu, acrescentando um conjunto de interrogações: "Não sei se as taxas de esforço são para os créditos do banco. Como vamos tratar os clientes? O cliente que tem uma taxa de esforço superior porque a taxa de juro subiu? E o cliente que até tinha uma taxa fixa mas entretanto contraiu mais dez créditos noutras instituições mas tem cá o crédito à habitação? Como é que isto é visto?"Miguel Maya pergunta por isso: "Tem de ser o BCP a ajudar estes clientes porque têm cá o crédito à habitação?""Há muitos fatores a ter ainda em consideração", sublinhou, garantindo que "a única coisa que podem dar como certo é que que nós estaremos com os clientes e procurar encontrar soluções. Havendo solução, cá estaremos para apoiá-los", assegurou, não sem antes ressalvar que "é um risco elevado para os clientes pensarem que é tudo 'for free' [grátis], que qualquer atuação não tem consequências".