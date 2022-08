BdP avisa que Revendedores.pt não está habilitado a exercer atividades financeiras em Portugal

O Banco de Portugal (BdP) informou esta quarta-feira que a entidade que atua sob designação "Revendedores.pt" não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira, nomeadamente receção de depósitos e outros fundos reembolsáveis."O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua sob a designação 'Revendedores.pt', nomeadamente, através da página na internet 'https://revendedores.miiduu.com/', não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis", alerta o BdP em comunicado.A atividade de receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis, prevista no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras encontra-se reservada às entidades habilitadas a exercê-la, podendo a lista ser consultada no site do BdP.