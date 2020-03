BdP cria app para contas e créditos caberem no bolso dos portugueses

O Banco de Portugal lançou uma aplicação para telemóvel na qual os portugueses vão poder aceder a toda a informação relativamente às contas e aos créditos em seu nome, para além de disponibilizar notícias e descodificadores, informou a instituição através de um comunicado.





A aplicação do Banco de Portugal é gratuita e, para ter acesso ao mapa de responsabilidades de crédito ou ao mapa de contas, basta autenticar-se com as credenciais de acesso ao Portal das Finanças. Depois de inseridas, é possível obter informação sobre os créditos contraídos tanto enquanto devedor, como na qualidade de avalista/fiador. Entre os dados disponibilizados estão o número de contratos subscritos, o montante em dívida total, o montante em incumprimento, o montante potencial e o número de contratos com garantias associadas.