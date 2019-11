BdP: Há menos 3.000 caixas multibanco nos últimos oito anos

"Esta evolução refletirá a coexistência física dos ATM e dos balcões tradicionais que, como referido, após um forte aumento se encontram também em redução nos anos mais recentes", refere o Banco de Portugal no documento.





Mesmo com esta diminuição, o país continua a estar acima da média europeia. Segundo o regulador, "em termos per capita, Portugal, juntamente com a Áustria, era o país da área do euro com maior número de ATM em 2018 - cerca de 1,4 por cada mil habitantes contra um valor médio inferior a 0,9 para a área do euro".



Há mais terminais de pagamento

Por outro lado, verificou-se um "forte aumento do número de terminais de pagamento", refere o banco liderado por Carlos Costa, afirmando que "ainda que tenha sido um fenómeno global, essa subida foi mais expressiva em Portugal". Se em 2000 eram 106.917 os terminais de pagamentos, em 2018 passaram para 322.336.





"Em Portugal, verificou-se sempre um aumento do número de POS, com exceção dos anos de 2011, 2012 e 2013, em que os efeitos da crise se poderão ter feito sentir no número de estabelecimentos comerciais. Nesse indicador, Portugal também se encontra acima da área do euro, embora a diferença seja claramente menor do que a verificada nos ATM", afirma o BdP.