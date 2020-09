BdP multa Salgado em 4 milhões no processo Eurofin

Na mais recente grande condenação do Banco de Portugal ligada ao Banco Espírito Santo, foi aplicada a Ricardo Salgado uma coima de 4 milhões de euros, sendo impostas também multas a Amílcar Morais Pires de 3,5 milhões e a José Manuel Espírito Santo de 1,25 milhões, no âmbito do processo ligado ao veículo suíço Eurofin e a operações que lesaram a instituição financeira, apurou o Expresso.

"A condenação pode ser desafiada na justiça pelos visados", refere o jornal, acrescentando que, no que diz respeito à ex-diretora financeira, Isabel Almeida, o caso foi arquivado.





"Ricardo Salgado foi condenado a uma coima única de 4 milhões de euros, o mesmo montante com que tinha sido condenado no primeiro processo, do papel comercial (que depois foi reduzido para 3,7 milhões de euros pelo tribunal). A decisão foi tomada pelo conselho de administração do Banco de Portugal a 8 de setembro de 2020", sublinha o Expresso.





"Salgado e Morais Pires são alvo da sanção acessória de inibição de funções na banca, o que também já existia nos anteriores três grandes processos de contraordenação", diz ainda o jornal, acrescentando que "o BES, em liquidação, recebe uma coima de 4 milhões, mas suspensa por cinco anos, pelo que não terá de pagar". "Ao Espírito Santo Financial Group, através da qual o GES controlava o banco, o Banco de Portugal aplicou uma coima de 1 milhão, igualmente suspensa".