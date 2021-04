BdP quer acelerar recondução dos gestores

A avaliação dos gestores da banca vai ser mais rápida. O Banco de Portugal (BdP) prepara-se para passar a exigir apenas uma atualização dos dados dos responsáveis do setor financeiro nos casos em que se trate de uma mera recondução nos respetivos cargos, sabe o Negócios. Esta medida consta da versão revista do anteprojeto do Código da Atividade Bancária (CAB), que já está nas mãos do Governo.

