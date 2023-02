BEI disponível para compensar inflação nos projetos do PRR

O Banco Europeu de Investimento ofereceu ao Governo português ajuda para financiar projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) tendo em conta "a inflação muito alta, que antes não se esperava", e que tem tornado vários desses projetos mais caros, disse Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, em conferência de imprensa. "O BEI pode contribuir para financiar eventuais aumentos de custos de projetos".



Ressalvando que, de forma geral, a possibilidade de complementar os fundos do PRR com financiamento do BEI não é de hoje, Ricardo Mourinho Félix adiantou que essa questão já foi conversada com o Executivo de António Costa "em diversas áreas" e que "agora cabe ao Governo fazer a avaliação do PRR e identificar onde é que tal será necessário".



Estas declarações de Mourinho Félix ocorrem depois de António Costa ter dito que seria provável que o Governo recorresse a mais verbas do PRR por causa do aumento de preços, de forma a que se consiga cobrir todos os custos com os projetos.





Esta quinta-feira, o BEI apresentou o balanço da atividade em Portugal no ano passado, revelando que a instituição financiou projetos no país de 1,7 mil milhões de euros, o que significa uma redução de 67,9% face aos 5,3 mil milhões de euros do ano anterior.





É "um regresso à normalidade", segundo Ricardo Mourinho Félix, que sublinha o carácter excecional de 2021, muito marcado pelos apoios à pandemia. Face a 2019, há um aumento de 100 milhões de euros.