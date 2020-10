BES: Testemunho de Carlos Costa no processo KPMG adiado para dia 20

O Tribunal da Concorrência adiou hoje a audição do ex-governador do Banco de Portugal, no julgamento dos recursos da auditora KPMG e de cinco dos seus sócios às coimas de 4,9 milhões de euros aplicadas pelo supervisor.





O depoimento de Carlos Costa, num processo que se insere no âmbito do caso BES, ficou agendado para o próximo dia 20.





Leia Também BES: Tribunal da Concorrência vai julgar recurso da KPMG a coimas de perto de 5 milhões O adiamento ocorreu por um dos advogados dos arguidos ter um familiar infetado com a covid-19, aguardando o resultado do primeiro teste, disse fonte judicial à Lusa.

No julgamento está em causa a condenação, pelo Banco de Portugal (BdP), da KPMG ao pagamento de uma coima de 3 milhões de euros, do seu presidente, Sikander Sattar (450.000 euros), de Inês Neves (425.000 euros), de Fernando Antunes (400.000 euros), de Inês Filipe (375.000 euros) e de Silvia Gomes (225.000 euros).





A decisão do BdP concluiu que houve a violação de normas que determinam o "dever de os revisores oficiais de contas ao serviço de uma instituição de crédito e os auditores externos de comunicarem factos que são suscetíveis de determinar uma emissão de reserva às contas da entidade que auditam", neste caso o Banco Espírito Santo (BES), e a prestação de informações incompletas e de informações falsas ao supervisor, relativas à situação da filial em Angola (BESA).





A defesa dos recorrentes tem sustentado que "não corresponde à verdade" a acusação do BdP de que, de 2011 até 2013 não tinha informação para poder emitido as informações que emitiu sobre o BESA em matéria de crédito e que a partir de 2014 teve conhecimento da existência de créditos incobráveis de valor elevado.