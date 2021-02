Bison Bank conclui aumento de capital de 19 milhões de euros

O Bison Bank concluiu o aumento de capital de 19 milhões de euros. A informação foi avançada pela instituição financeira num comunicado divulgado esta sexta-feira, 5 de fevereiro."No dia 14 de janeiro de 2021, o Bison Bank foi aceite pelo Banco Central da China como membro da CIPS, uma instituição líder que fornece serviços de pagamento epara instituições financeiras em transações transfronteiriças de RMB", começa po referir a entidade.

"A aprovação da adesão a esta rede juntamente com a conclusão do aumento de capital de 19 milhões de euros reforça o compromisso do Bison Bank para com os seus clientes e restantes stakeholders", afirma, notando que, este ano, o banco "pretende alavancar os seus serviços de wealth management via alargamento da sua oferta de produto, através de múltiplas campanhas nacionais e internacionais que deverão permitir materializar de forma mais vincada as vantagens competitivas do Banco resultantes dos seus produtos e serviços diferenciados".

"O banco continuará a progredir e a avançar de acordo com a trajetória iniciada em meados de 2018, com vista à construção de uma instituição financeira de raiz que se pretende posicionar como um parceiro Euro-Asiático robusto, focado e flexível para com os seus clientes nas suas três áreas de negócio - wealth management, banco depositário e custódia e banca de investimento", remata.



O Bison Bank é detido pela Bison Capital Financial, que é detido por sua vez pela Bison Capital Holding Company Limited, com sede em Hong Kong.



Quando o grupo chinês comprou o antigo Banif comprometeu-se a injetar 60 milhões de euros no Bison Bank até ao final de 2019. No entanto, apenas entraram 41 milhões através de um aumento de capital realizado em julho de 2018.



O Eco avançou, em junho do ano passado, que o Banco de Portugal tinha enviado uma carta à comissão executiva dando conta da necessidade de se avançar com o aumento de capital de 19 milhões de euros.



O banco acabou por reforçar depois em 5,7 milhões de euros, segundo o mesmo jornal, comprometendo-se a a colocar os restantes 13,3 milhões de euros ao final de 2020.