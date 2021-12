BNP Paribas vende negócio norte-americano à BMO por 16 mil milhões

Leia Também BNP Paribas pondera distribuir mais de metade dos lucros pelos acionistas

A instituição financeira francesa acrescentou que irá usar o encaixe financeiro da venda do Bank of the West para financiar um novo programa de recompra de ações próprias, bem como para avançar com aquisições a nível europeu. O BNP Paribas deixou ainda marcada uma atualização da estratégia para o período entre fevereiro e março.



Leia Também Fusões e aquisições: Só uma operação este ano em Portugal supera mil milhões Fundado em 1874 e comprado em 1979, o Bank of the West é o maior negócio do BNP Paribas fora da Europa. A aquisição irá permitir à BMO ganhar cerca de 1,8 milhões de novos clientes nos Estados Unidos e alargar a sua presença no país com mais 514 sucursais e escritórios comerciais e de gestão de fortunas. Passará ainda a deter 56 mil milhões de dólares em empréstimos e 89 mil milhões em depósitos.

O BNP Paribas vai vender o negócio que detém nos Estados Unidos -- o Bank of the West -- ao grupo canadiano BMO por 16,3 mil milhões de dólares. A operação foi confirmada esta segunda-feira pelo banco francês, após as notícias que davam conta das negociações na semana passada.O maior banco de França tem tido dificuldades em acompanhar a pressão da concorrência da banca comercial nos Estados Unidos e irá assim focar-se no negócio europeu, em especial nas fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). Nos últimos dois anos, o BNP Paribas comprou partes de negócios do Deutsche Bank e do Credit Suisse.Por outro lado, a BMO vai reforçar a atividade do outro lado do Atlântico. "Esta é uma transação que cria valor para todos os lados, o que enfatiza a qualidade do franchise do Bank of the West", afirmou o CEO do BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe, esta segunda-feira, citada pela Reuters.Em reação ao anúncio, as ações do BNP Paribas começaram a manhã a valorizar. No entanto, os títulos acabaram por ser arrastados para a tendência negativa que alastra pela generalidade das bolsas europeias, devido aos receios com o ressurgimento da variante ómicron da covid-19 e as restrições implementadas pelos governos.