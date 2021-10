BNP Paribas pondera distribuir mais de metade dos lucros pelos acionistas

BNP Paribas está a estudar a possibilidade de vir a distribuir mais de metade dos seus lucros pelos acionistas, no âmbito do novo plano estratégico que irá apresentar no início do próximo ano.





Jean-

Laurent Bonnafe, CEO do banco, sinalizou numa reunião no mês passado que a entidade que lidera está a considerar um aumento do valor a distribuir pelos acionistas, sem avançar números.

O banco francês está a analisar vários cenários, incluindo um aumento do "pay out" de 50% este ano para 60% no próximo ano, de acordo com informação avançada à Bloomberg por fontes próximas do processo.Este patamar deverá ficar em linha com as expectativas do mercado, refere uma outra fonte que pediu para não ser identificada uma vez que o banco ainda está a discutir o tema.O "pay out" poderá mesmo ficar acima dos 60%, de acordo com a informação recolhida pela agência de notícias. Não há, contudo, nenhuma decisão tomada e a política de dividendos ainda poderá mudar.Contactado pela Bloomberg, o BNP Paribas não quis comentar.Está previsto que a instituição financeira revele o seu plano estratégico para 2022-2025 em feverereiro.São vários os bancos que estão a rever a política de dividendos depois do travão imposto pelo Banco Central Europeu devido à pandemia. Tanto o Société Générale como o Crédit Agricole já abriram a porta à possibilidade de virem a aumentar os retornos no futuro.