BofA atrai melhores clientes com jatos privados e carros de corrida

O Bank of America está a recorrer a jatos particulares e carros de alta cilindrada para competir com American Express e JPMorgan Chase por clientes que gastam muito em cartões de crédito.

O banco sediado em Charlotte, na Carolina do Norte, reformulou o programa de bónus aos clientes e lançou um novo cartão de crédito metálico com taxa anual de 550 dólares que oferece pontos extra nos pagamentos de viagens e jantares, além de um crédito de viagem de 300 dólares.

Os clientes poderão solicitar o cartão pela internet a partir de fevereiro. "Tínhamos uma lacuna, na base de clientes, entre os de rendimento alto e de rendimento ultra-alto", explicou John Sellers, executivo responsável pela atribuição de bónus do Bank of America.

Na reformulação, o Bank of America adicionou dois níveis no seu principal programa de bónus para captar clientes ricos e ultra-ricos, definidos como tendo pelo menos 1 ou 10 milhões de dólares investidos no banco, respectivamente.

Os membros das categorias Diamond e Diamond Honors receberão benefícios, com taxas mais baixas nas aplicações financeiras e linhas de crédito mais vantajosas em financiamentos imobiliários.

Os bancos disputam clientes com muito dinheiro para gastar e investir. Para o Bank of America, atrair esses clientes por meio do cartão de crédito pode ajudar a instituição a trazer ativos para a divisão de gestão de fortunas.

Para os inscritos no programa de bónus que têm pelo menos 100.000 dólares em ativos no Bank of America, o novo cartão Premium Rewards Elite oferecerá 3,5 pontos por cada dólar gasto em viagens e jantares, tornando-se um dos programas mais generosos para indivíduos com um alto padrão de vida.

Os dois novos níveis de bónus darão acesso a recompensas como conduzir carros de alta cilindrada a 250 quilómetros por hora no circuito Charlotte Motor Speedway e a possibilidade de reservar jatos particulares.

O Bank of America também traz um novo parceiro para programa de bónus aos clientes. A Royal Dutch Shell será a primeira companhia incluída na iniciativa, oferecendo descontos nos postos de combustíveis. O banco quer trazer outros parceiros, incluindo o serviço de transporte privado através de aplicação e supermercados, adiantou Victoria Dravneek, responsável pela estratégia de fidelização.