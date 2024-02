BPI coloca 500 milhões de euros em obrigações com taxa de 3,25%

O BPI emitiu 500 milhões de euros de euros de obrigações a sete anos."O BPI efetuou a colocação junto de investidores institucionais de uma emissão de Obrigações Cobertas (Premium1) no montante de 500 milhões de euros, com vencimento em março de 2030 e taxa de cupão fixa de 3.25%, ao abrigo do seu Programa de Obrigações Cobertas", informou a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A liquidação acontecerá no próximo dia 22 de fevereiro.