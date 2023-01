BPI instala-se em nova "casa" no Monumental em Lisboa

Leia Também BCE diminui requisito de capital do BPI

O BPI mudou-se para o Monumental no Saldanha, em Lisboa. O edifício vai ser a nova "casa" da comissão executiva do conselho de administração do banco e de cerca de mil colaboradores das empresas do grupo CaixaBank em Portugal, revelou a instituição financeira em comunicado.Estes trabalhadores estavam antes dispersos por várias localizações da capital e passam agora a ficar concentrados. "Com esta mudança, os serviços centrais do BPI em Lisboa passam a estar essencialmente concentrados em apenas dois edifícios, o Monumental e a Casal Ribeiro 59, na zona da Praça do Saldanha. A sede social do Banco mantém-se no Porto, na Avenida da Boavista 1117", explica o banco.Os novos escritórios de 14 mil metros quadrados e 11 pisos "reforçam o compromisso do BPI com a sustentabilidade e a inovação tecnológica".