BPI lucra menos 22 milhões ao ano sem subsidiárias vendidas ao CaixaBank

mais votado

Quo Vadis BPI Gestão de Ativos?

Há 1 hora

Com a passagem da Gestão de Ativos (BPI Gestão de Activos, BPI Vida e Pensões)

para o âmbito do CaixaBank), os recursos humanos poderão manter-se,

e o potencial até poderá aumentar

(na justa medida em que o CaixaBank é uma referência de qualidade no setor).



Mas não se tem a certeza que a repercussão da medida sobre os quadros

e sobre a base de clientes do BPI,

tenha resultados inteiramente positivos.

De facto a Gestão de Ativos do BPI,

profundamente marcada pelo entusiasmo desde sempre de Ulrich pelo setor,

granjeou um prestígio muito baseado em fatores de motivação dos seus quadros,

e, hoje como nunca, numa atividade de “alta competição” como a Gestão de Ativos,

a motivação dos Colaboradores pode “fazer a diferença”

entre ser o melhor “com garra”,

ou ir sobrevivendo apenas com “espírito de cumprir”.



De qualquer modo, independentemente de serem Portugueses ou Espanhóis no comando,

as maiores felicidades para todos os que trabalham na Gestão de Ativos do BPI-CaixaBank.