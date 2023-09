BPI mexe na administração e alarga equipa de João Pedro Oliveira e Costa

O BPI alargou a Comissão Executiva de cinco para seis elementos. A equipa liderada por João Pedro Oliveira e Costa vai passar a contar também com Diogo Sousa Louro, mantendo os restantes administradores Francisco Artur Matos, Francisco Barbeira, Pedro Barreto e Susana Trigo Cabral.A alteração foi comunicada esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela instituição financeira, que também anunciou mexidas no Conselho de Administração. O órgão presidido por Fernando Ulrich mantém o vice-presidente António Lobo Xavier e o número de vogais (13) mas vê três elementos saírem e outros tantos entrarem. Elsa Roncon, Lluís Vendrell e Manuel Ramos Sebastião dão lugar a Diogo Sousa Louro, Joana Freitas e Sandra Santos.Diogo Sousa Louro, o novo rosto da comissão executiva, está no BPI desde 1994, onde começou a trabalhar logo depois de concluir a licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa.Até 2011 desempenhou funções de Marketing e Desenvolvimento de Negócio nas direções de Private Banking e Centros de Investimento do banco, incluindo a responsabilidade pelas equipas de gestão da oferta, informação de gestão, comunicação e eventos daquelas direções.Entre 2011 e 2013 foi coordenador na Direção de Marketing para os segmentos de Private Banking, Affluent e Banca de Retalho.Em 2013 foi nomeado Diretor Coordenador na Direção de Centros de Investimento do BPI, com a responsabilidade pelas equipas comerciais da região de Lisboa e Sul. Antes de ser nomeado administrador executivo era um dos dois diretores executivos da área de Particulares e Negócios.