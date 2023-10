BPI vende carteira de crédito malparado avaliada em 123 milhões

Leia Também BPI mexe na administração e alarga equipa de João Pedro Oliveira e Costa

No final do primeiro semestre, o rácio de exposições não produtivas (NPE) do BPI era de 1,6%.

Leia Também BPI renegociou 293 milhões de euros de crédito à habitação até junho

O Banco BPI vendeu uma carteira de crédito malparado com um valor bruto de cerca de 123 milhões de euros. A informação foi avançada pelo banco em comunicado."A carteira foi vendida a fundos de uma gestora de ativos sediada nos EUA e inclui posições com e sem garantias reais hipotecárias, envolvendo cerca de 46.000 contratos de crédito e cerca de 17.000 clientes", informa a instituição.Esta transação "reforça a posição de solidez do BPI, que mantém o melhor rácio de risco de crédito (NPE) do setor financeiro em Portugal".