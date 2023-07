BPI renegociou 293 milhões de euros de crédito à habitação até junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BPI renegociou 293 milhões de euros de crédito à habitação no primeiro semestre, revelou o presidente executivo do Banco, João Pedro Oliveira e Costa, durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre.

No total, foram renegociados 9 mil contratos que representam cerca de 8% da carteira total de crédito. E destes, 2.400 foram no âmbito do decreto-lei aprovado pelo Governo que obriga os bancos a renegociar o crédito em determinadas condições.

O responsável revelou ainda que 800 clientes beneficiaram da bonificação dos juros, desde 15 de maio, numa média que ronda os 25 euros.

Revelando que no primeiro semestre não foi entregue nenhuma casa ao banco por falta de pagamento, enquanto nos últimos três anos foram entregues 24, João Pedro Oliveira e Costa mantém-se confiante para o resto do ano. "Não prevemos degradação da carteira de crédito no segundo semestre", disse, acrescentando que, apesar disso, mantêm "prudência".

O BPI fechou o primeiro semestre com lucros de 256 milhões de euros, um valor que corresponde a um aumento de 26% face ao mesmo período do ano passado e foi impulsionado pela atividade em Portugal e o aumento da margem financeira.