Comprar o Novo Banco? “Não tenho claro que esteja à venda”, diz BPI

O CEO do BPI diz que “a bola não está em jogo”, por isso prefere não fazer comentários. Sobre a decisão do Governo de baixar a remuneração dos certificados, garante que não houve pressão do banco. “Estamos noutra era da banca e acho que Governo não é pressionável”, referiu.

