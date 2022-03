BPI vai dar 194 milhões em dividendos ao acionista CaixaBank

O BPI vai distribuir 194 milhões de euros em dividendos ao acionista CaixaBank. A decisão foi aprovada esta sexta-feira em assembleia geral de acionista, no seguimento da proposta feita pela gestão do banco, de acordo com informação divulgada em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "O Banco BPI informa que o seu acionista único CaixaBank, S.A., por deliberação unânime por escrito tomada a 10 de março, aprovou o Relatório de Gestão, as contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas do Banco BPI relativos ao exercício de 2021, assim como a proposta apresentada pelo Conselho de Administração do Banco BPI para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2021, no montante de 194.000.000,00 euros", anuncia.O BPI teve lucros de 307 milhões de euros em 2021, um resultado que quase triplica o obtido no ano anterior, quando registou 104,8 milhões positivos. A atividade em Portugal contribuiu com 179 milhões de euros.O Banco de Fomento de Angola (BFA) lucrou 106 milhões (incluindo 40 milhões de euros de dividendos), e o moçambicano BCI obteve 23 milhões. A contribuir negativamente para o resultado esteve um custo de 22 milhões de euros com reformas antecipadas e rescisões voluntárias.Em conferência de imprensa de apresentação de contas, realizada no início de fevereiro, o CEO João Pedro Oliveira e Costa afirmou que, face aos números de 2021, existe margem para o BPI "enfrentar o ano de 2022 com tranquilidade".