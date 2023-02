Braço polaco do BCP fecha acordo exclusivo de seguros com grupo alemão

à Comissão do Mercado de Valor Mobiliários (CMVM) pelo BCP.





João Brás Jorge, CEO do Bank Millennium, por sua vez, aponta que o banco coopera com o grupo alemão há mais de 15 anos, sendo a decisão hoje comunicada apenas um reforço dessa parceria. "Combinar a experiência única e as qualidades das duas empresas resultará numa oferta competitiva de produtos selecionados de seguros e em melhores nos canais de distribuição", afirma.



"Se a transação for concluída com sucesso, o banco espera ganhos antes de impostos de aproximadamente 500 milhões de zlotys", detalha a instituição liderada por Miguel Maya na nota enviada à CMVM.

O grupo de seguros alemão Talanx e o Bank Millennium - sucursal polaca do BCP - chegaram a um acordo condicional de "bancassurance". A informação foi divulgada esta segunda-feira pela multinacional alemã de serviços financeiros e comunicadaO acordo prevê que, durante 10 anos, o banco só venda seguros daquela seguradora, que opera na Polónia através da marca Towarzystwo.Como parte da transação, o grupo alemão vai ainda adquirir 80% das ações do Millennium Financial Services, empresa detida pelo banco para a venda de seguros de vida. "Ao entrar nesta cooperação, a Talanx está a fortalecer a sua posição no país", refere a empresa, acrescentando que a parceria deverá ser lançada na segunda metade de 2023.A Talanx pretende financiar o negócio com recurso a fundos existentes. "Estamos convencidos que a parceria irá contribuir para futuro crescimento dos lucros para a divisão de retalho internacional e como um todo", refere Wilm Langenbach, membro da administração da Talanx, na mesma nota.A conclusão da operação está pendente do consentimento da autoridade antimonopólio, refere ainda o banco na nota em causa.