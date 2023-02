Pesos pesados pressionam bolsa de Lisboa. Galp cede 3,61%. BCP mais de 4%

A bolsa de Lisboa arrancou a semana com o pé esquerdo, a desvalorizar perto de 1%, em contraciclo com a Europa que, nesta segunda-feira, viu os principais índices somar valorizações. O PSI caiu 0,90% para 5.9892,88 pontos, com nove cotadas a subir e seis a descer.Os recuos foram liderados por três pesos pesados: BCP, Galp Energia e EDP Renováveis, que acabaram por apontar o principal índice português para sentido negativo. O banco liderado por Miguel Maya tombou 4,1%, num dia em que o setor bancário europeu até esteve a verde, a avançar 0,63%.Já a Galp Energia recuou 3,61%, no dia em que apresentou os resultados de 2022, com lucros quase a duplicar face ao ano anterior . Ainda assim, o CEO, Filipe Silva, assumiu que a empresa perdeu dinheiro com o gás, algo que quer mudar em 2023. A petrolífera anunciou também a venda de projetos petrolíferos em Angola.Por sua vez, a EDP Renováveis cedeu 1,20%. Do lados das perdas ficaram também Greenvolt (-0,66%), Altri (-0,53%) e REN (-0,2%).Em sentido inverso, a liderar as subidas estiveram os CTT, que somaram 1,23%, tendo sido a única cotada com uma valorização acima de 1%. De resto, Navigator (0,75%), Corticeira Amorim (0,75%), Nos (0,74%), Semapa (0,62%), Jerónimo Martins (0,52%), Mota-Engil (0,49%), EDP (0,37%) e Sonae (0,11%) também encerraram a negociação no verde, mas com ganhos mais modestos.