Brasileiros do Banco Master acordam compra do BNI Europa

O angolano Banco de Negócios Internacional (BNI) já tem um novo acordo para a venda da participada no BNI Europa. Após ter falhado a alianação a

O BNI Europa, que opera em Portugal, foi criado em 2014 e logo dois anos depois começou o processo de alienação, que ainda não foi fechado.

os chineses da KWG em 2019 e aos espanhóis da Altarius Capital este ano, há agora um acordo com os brasileiros do Banco Master, segundo noticia esta sexta-feira o Jornal Económico O semanário avança que está encontrado um novo comprador para o banco português detido pelo BNI Angola, que tem como presidente e principal acionista Mário Palhares. O acordo foi celebrado com o Banco Master, que era conhecido como Banco Máxima e que é uma instituição financeira com quase 50 anos de atividade.O acordo ainda não tem, no entanto, aprovação do Banco de Portugal nem do Banco Central Europeu (BCE), explica o Jornal Económico.