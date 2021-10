Brexit: BCE pressiona bancos a transferir mais operações para a Zona Euro

Os bancos que trabalham a partir da City de Londres estão a ser pressionados para reforçarem as suas operações na Zona Euro, adianta o Financial Times na sua edição desta quinta-feira.

Apesar de inicialmente haver a expectativa de, na sequência do Brexit, ser necessário transferir para países da zona euro algumas dezenas de milhares de trabalhadores das instituições financeiras com presença na City, isso acabou por não se verificar. Pelas contas do Financial Times, verificou-se, afinal, apenas uma "redução mínima de empregos em bancos de Londres", escreve o jornal.

Essa situação não está a agradar ao Banco Central Europeu (BCE), que está a aumentar cada vez mais as suas exigências no sentido de que as instituições financeiras transfiram mais recursos para a Europa continental, concretiza o FT, que cita como fontes executivos e advogados da área da banca.

Em causa estão bancos de todo o mundo, que tradicionalmente usam a City londrina para, a partir daí, prestarem serviços aos seus clientes em toda a Europa.