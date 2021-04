CAB: Cai poder para obrigar venda de participações mas há mais inibições

As novas regras para a banca, desenhadas pelo Banco de Portugal (BdP), davam, inicialmente, um novo poder ao regulador: forçar os maiores acionistas dos bancos a venderem as suas participações, caso estivesse em risco a solidez da instituição financeira ou se existissem suspeitas de branqueamento de capitais. Mas a entidade liderada por Mário Centeno acabou por deixar cair essa medida na versão final do anteprojeto do Código da Atividade

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...