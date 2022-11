Caixa e Novo Banco valem 60% dos lucros do setor

BCP, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e Santander Totta quase duplicaram o lucro conjunto nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período de 2021. A instituição financeira do Estado e o sucessor do BES valem quase 60% dos resultados.

Caixa e Novo Banco valem 60% dos lucros do setor









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Caixa e Novo Banco valem 60% dos lucros do setor O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar