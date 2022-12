Caixa Geral de Depósitos já é único acionista do CaixaBI

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) conclui a compra das 182.901 ações representativas de 0,23% do capital social do Caixa – Banco de Investimento, S.A que não detinha, no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) potestativa lançada em novembro, informou esta sexta-feira a instituição financeira liderada por Paulo Macedo.A contrapartida em dinheiro oferecida foi de 4,32 euros por ação, o que representa um valor total de 790.132,32 euros.Em resultado desta operação, "a Caixa Geral de Depósitos, S.A., titular de 100% do capital social da Caixa – Participações, é titular indireta, de 100% do capital social do CaixaBI", indica o comunicado.