Caixa Geral de Depósitos já pagou dois terços da injeção pública da recapitalização

Leia Também Sede da Caixa vale 361 milhões de euros e eleva dividendo para 713 milhões

Depois de entregar ao Estado 713 milhões de euros de dividendos correspondentes ao exercício de 2022, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já terá reembolsado dois terços dos 2,5 mil milhões de euros injetados pelos contribuintes em 2017.Em comunicado, a instituição financeira sublinha que só neste ano, reembolsou um total de 1,2 mil milhões de euros de dívida. Deste valor, 500 milhões correspondem a dívida privada no valor de 500 milhões euros através da amortização antecipada de uma emissão Tier 2 realizada em 2018 no âmbito do Plano de Recapitalização acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia."Assim, este ano, fica concluído o pagamento da totalidade das emissões colocadas junto de investidores privados – tendo em conta o reembolso antecipado da emissão AT1 em março de 2022 – no valor de 1000 milhões de euros e, simultaneamente, com a distribuição deste dividendo, a Caixa acelera o reembolso da recapitalização pública ao saldar 1.675 milhões dos 2.500 milhões de euros investidos, ou seja, dois terços do total", escreve a instituição.Neste ano a Caixa entrega ao Estado um total de 713 milhões de euros, que resultam da soma de 351 milhões em numerário e do edifício sede que passou por três avaliações independentes e cuja média resulta em 361 milhões de euros."O objetivo do Conselho de Administração é devolver todo o dinheiro investido pelo Estado Português até 2025, com base nos dividendos referentes aos exercícios de 2023 e 2024, caso não se verifiquem alterações significativas de mercado", assegura a CGD.A Caixa informa ainda que vai manter-se no edifício sede, como inquilina, até 2026, "ocupando áreas previamente acordadas e celebrando, após a transmissão da sua propriedade, um contrato de arrendamento com o Estado".