CGD adia decisão sobre dividendo para a próxima assembleia geral

de 352 milhões de euros - "o maior de sempre", como referiu o presidente da CGD, Paulo Macedo, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre -, ao qual acresce o valor do edifício sede, que está ainda sob avaliação.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) adiou, para uma nova assembleia geral de acionistas a decorrer este mês, a decisão sobre a distribuição dos dividendos, informou o banco público em comunicado enviado à CMVM. Isto porque ainda falta conhecer o valor do edifício-sede, que será entregue ao Estado."A deliberação relativa à proposta de aplicação de resultados será tomada em nova assembleia geral a realizar no corrente mês de junho", refere o comunicado relativo às deliberações da última reunião magna de acionistas que decorreu esta quarta-feira.O dividendo em dinheiro da Caixa será A instituição tem ainda de "estabelecer valores de avaliação" do edifício situado na Avenida João XXI, em Lisboa, explicou na altura Paulo Macedo, mas admitindo um valor em torno dos 350 milhões de euros.O presidente da CGD admitiu mesmo que, com a entrega do edifício sede da Caixa ao Estado, o dividendo a entregar pela Caixa pode "duplicar" o valor já conhecido de 352 milhões de euros, estando previsto que a mudança de instalações ocorra "até janeiro de 2026".