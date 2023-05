Caixa reembolsa toda a dívida a privados pela recapitalização

Leia Também Caixa paga aos privados última tranche da recapitalização

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reembolsa esta segunda-feira, de forma antecipada, 500 milhões de euros da emissão de fundos próprios de nível 2 (Tier 2), anunciou o banco estatal em comunicado enviado à CMVM.Desta forma, a CGD paga a totalidade dos mil milhões de euros emitidos em junho de 2018, com uma taxa de juro anual de 5,75%, que haviam sido colocados junto de investidores privados no âmbito do plano de recapitalização.Em março do ano passado, o banco estatal já tinha reembolsado antecipadamente outros 500 milhões de euros da emissão AT1.No comunicado, a Caixa indica que recebeu a necessária autorização prévia do Banco Central Europeu (BCE) para o reembolso hoje realizado, sublinhando que "a autorização para o reembolso antecipado evidencia a robusta solvência da CGD que, em março de 2023, apresentava rácios de CET 1 de 19,5% e de capital total de 20,9%"."Sem consideração da emissão Tier 2, o rácio de CET 1 permanece inalterado em 19,5% e o rácio de capital total fixa-se em 19,8%", conclui.O plano de recapitalização da Caixa contou com ajudas públicas no montante de 2.500 milhões de euros e com financiamento privado por via destas emissões no valor de mil milhões, para um total de 3.500 milhões de euros.